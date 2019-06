Diocesi: Matera, sabato l’evento “Cultura di Pentecoste e cultura della carità” per “I Cammini tra radici e futuro”

“Cultura di Pentecoste e cultura della carità” è il titolo del prossimo appuntamento, a Matera, del progetto “I Cammini tra radici e futuro – Il Contributo dell’arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019” che è un progetto di Matera capitale europea della cultura 2019, coprodotto dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di Luce” e dalla fondazione Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontifico consiglio della cultura e dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana. La serata, in programma sabato prossimo, 8 giugno, alle 20, nella chiesa di S. Agnese a Matera, è un evento culturale nel cuore della tradizionale veglia di Pentecoste un luogo di confronto in cui mediante l’esercizio della arti si possa testimoniare che la fede in questo “nostro tempo, avido di speranza può essere un motore importante perché prenda forma quella ‘cultura della Pentecoste’, che sola può fecondare la civiltà dell’amore e della convivenza tra i popoli”. L’appuntamento rientra nel cammino della Quaresima e della Pasqua proposto dall’arcidiocesi di Matera-Irsina.