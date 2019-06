Diocesi: Forlì-Bertinoro, sabato laboratorio di quartiere “Mettiti nelle mie scarpe”

“Mettiti nelle mie scarpe” è il titolo del quarto laboratorio di quartiere promosso dalla Caritas di Forlì. L’appuntamento è per sabato prossimo, alle 8, presso la ex Fabbrica Battistini a Forlì. “Realizziamo piccole azioni per rendere questo spazio più accogliente”, l’invito dei promotori dell’iniziativa. L’ex fabbrica Battistini si trova in centro a Forlì tra via dei Gerolimini, via Moscatelli, via Fossato Vecchio, via Palazzola e via Paradiso. I laboratori di quartiere sono 4 incontri pubblici per progettare insieme proposte e azioni per il futuro dell’ex fabbrica. Si tratta di un progetto di “Spazi indecisi”, realizzato in collaborazione con “Scarpe spaiate” e con il supporto del Comune di Forlì e del quartiere S. Pietro.