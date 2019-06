Diocesi: Forlì-Bertinoro, domenica 9 giugno settima edizione della Festa delle genti

Promossa dalla diocesi di Forlì-Bertinoro – vicariato Forlì ovest, dal centro di ascolto Caritas Romiti – San Varano, in collaborazione con Caritas diocesana e Servizio diocesano Migrantes, si svolgerà domenica 9 giugno, dalle 15 alle 19, presso l’area parrocchiale dei Romiti, la settima edizione della Festa delle genti. Tema dell’iniziativa “L’incontro fra culture e popoli diversi, facendo festa, insieme!”. Si svolgerà una sfilata con i propri costumi tradizionali. Verranno allestiti dei tavoli a buffet con cibi locali e cibi etnici, con la possibilità di portare il piatto tipico del proprio Paese per condividerlo. In programma musica, canti e balli. E per più piccoli, spazio truccabimbi, zucchero filato e la ruota della fortuna con premi. L’ingresso è a offerta libera; il ricavato andrà esclusivamente a favore del Centro di ascolto Caritas della diocesi di Forlì-Bertino – vicariato Forlì ovest.