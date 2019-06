Cinema e integrazione: “Up & Down”, fa tappa a Terni il live tour con Paolo Ruffini e tre attori con sindrome di Down

Una serata per raccontare come il cinema può essere anche strumento di integrazione. L’appuntamento è per venerdì sera, alle 21, al Cityplex Politeama di Terni dove si terrà la proiezione del film “Up & Down”, cui seguirà il talk show con la presentazione di Paolo Ruffini. Si tratta di un vero e proprio happening comico e al tempo stesso emozionante, che parla delle relazioni. Ironia e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la bellezza che risiede nelle diversità. Paolo Ruffini va in scena con degli attori con la Sindrome di Down, affrontando insieme a loro il significato della parola “disabilità”, fino a dimostrare che la loro dovrebbe definirsi “Sindrome di Up”! La sindrome di Down non è sinonimo di “giù”, ma di “su”. È riportare “su” quelli che si sentono “giù”. Ridendo, cantando, ballando, ma soprattutto, semplicemente, vivendo. Questo è l’obiettivo e lo spirito con cui è stato organizzato questo evento, che conclude il progetto “Presupposti filosofici del volontariato: i diritti, il dono e la corresponsabilità”, finanziato dalla Regione Umbria con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’impresa sociale San Valentino e dalla idea Global Service. Articolato in cinque seminari filosofici sul tema del volontariato e del dono, il progetto ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole medie e superiori di Terni e dell’università a Narni. Ci sono stati anche otto stage pedagogici e interculturali presso le opere segno della Caritas diocesana che hanno coinvolto 47 studenti dell’istituto Angeloni di Terni. E ancora tre cineforum, uno spettacolo nel carcere di Terni, la presentazione del libro “Il coraggio della libertà” sulla tratta delle donne, il concorso “Come ci vedete” rivolto ai migranti presenti nel territorio che hanno risposto inviando 25 video. Venerdì insieme a Paolo Ruffini arriveranno a Terni tre attori con sindrome di Down della compagnia Mayor Von.