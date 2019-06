Azione cattolica: sabato 8 giugno l’iniziativa “Con Papa Francesco, un minuto per la pace”. Eventi in tutto il mondo

“Sabato prossimo, 8 giugno, ricorrerà il quinto anniversario dell’incontro, qui in Vaticano, dei presidenti di Israele e di Palestina con me e il patriarca Bartolomeo. Alle ore 13 siamo invitati a dedicare ‘un minuto per la pace’ – di preghiera, per i credenti; di riflessione, per chi non crede -: tutti insieme per un mondo più fraterno. Grazie all’Azione cattolica internazionale che promuove questa iniziativa”. Queste le parole di Papa Francesco pronunciate al termine dell’udienza generale di oggi. Il Fiac, Forum internazionale di Ac, spiega: “Sono trascorsi 5 anni dall’incontro in Vaticano voluto da Papa Francesco per pregare per la pace insieme ai presidenti di Israele e Palestina, Peres e Abu Mazen, e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo (8 giugno 2014). Il tempo trascorso non rende, purtroppo, meno urgenti le ragioni della pace e meno pressante l’appello ad invocarne il dono nella preghiera”. Anche quest’anno, quindi, in ricordo di quell’appuntamento per la riconciliazione, il Forum internazionale di Azione cattolica, l’Unione delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc), l’Azione cattolica italiana, l’Azione cattolica argentina e la Commissione nazionale Giustizia e pace della Conferenza episcopale argentina “chiedono ai propri aderenti di fermarsi per dedicare un’intenzione di preghiera alla fine dei conflitti che arrecano lutti e disperazione ai popoli del mondo”.

“Dove ti trovi, alle ore 13 dell’8 giugno, fermati, china il capo e prega per la pace” è il “semplice invito rivolto a donne e uomini di buona volontà” in 30 lingue diverse. Ad esempio, l’8 giugno all’“Hogar niño Dios” di Betlemme, la casa di accoglienza per bambini abbandonati o disabili sorta in prossimità della basilica della Natività all’inizio della seconda Intifada, si raccoglieranno in preghiera i giovani volontari di “Al vedere la stella”, il progetto dell’Azione cattolica italiana di servizio mensile alla struttura nato in occasione del 150° anno di fondazione dell’associazione. Alla stessa ora, ai piedi della Madonna Nera del santuario di Częstochowa, si fermerà a pregare per la pace l’Azione cattolica della Polonia in occasione del suo pellegrinaggio annuale. I giovani dell’Ac del Venezuela si fermeranno a pregare con le persone in difficoltà con cui condividono il cibo della Olla (pentola) Solidaria De Comida in alcune periferie del Paese, a cominciare da Caracas. E alle 13, a Bujumbura, afferma ancora il Fiac, “chi vorrà potrà pregare per la pace collegandosi a Radio Maria Burundi che trasmetterà la messa celebrata dall’assistente nazionale dell’Azione cattolica del Burundi, don Salvatore Niciterense”.