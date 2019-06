Solidarietà: Unitalsi, “Progetto dei Piccoli” viaggia sui voli Albastar

Dal mese di giugno, Albastar, partner principale di Unitalsi nel trasporto aereo diretto a Lourdes e già sostenitrice del “Progetto dei Piccoli”, rinnova la propria solidarietà per aiutare i bambini malati e che si sottopongono a lunghe cure lontano dalla propria città. Dal mese di giugno e per tutta la programmazione estiva dei voli della compagnia aerea privata spagnola, il personale di bordo si farà promotore del progetto e inviterà i passeggeri più sensibili a scegliere di sostenere l’accoglienza, l’assistenza e il conforto di tante famiglie in difficoltà.

“La condivisione degli intenti è la migliore risposta all’agire sociale – dichiara Antonio Diella, presidente nazionale dell’Unitalsi –; la consolidata collaborazione con Albastar nell’attenzione al trasposto aereo delle persone in difficoltà, dei pellegrini e di tutti i soci dell’Unitalsi, che aderiscono al camino della nostra associazione e vivono l’esperienza di pellegrinaggio e condividono uno stile di vita improntato alla carità , ha prodotto una consapevole ma naturale responsabilità sociale. Tutti, infatti, dovremmo essere chiamati ad essere più consci di quanto potenzialmente possiamo essere strumento meraviglioso di carità”.

“Il Progetto dei Piccoli – sottolinea Cosimo Cilli, consigliere nazionale e responsabile dei progetti associativi – è nato quindici anni fa proprio dall’attenzione ai bisogni delle famiglie incontrate nei pellegrinaggi e nelle attività quotidiane organizzate dall’Associazione sui territori ed è più che mai una risposta concreta alla richiesta di aiuto per affrontare lunghi periodi fuori dal luogo di residenza e poter curare i propri bambini e ragazzi nei centri pediatrici di eccellenza, come l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù con il quale abbiamo appena siglato un protocollo d’intesa per accogliere sempre più famiglie”.

Otto case di accoglienza e il calore di una vera famiglia sono già realtà a Roma, Genova, Perugia, Pescara, Padova e Latina. Oltre 300 le famiglie accolte nell’ultimo anno, ma molto altro ancora c’è da fare proprio dove i volontari dell’Unitalsi già operano per situazioni similari. Scegliere di sostenere il “Progetto dei Piccoli” significa, dunque, aiutare tante famiglie in difficoltà, offrire loro una vera famiglia alloggi gratuiti vicino ai principali ospedali pediatrici italiani, servizi di accompagnamento e trasporto nelle città di Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.