Sanità: Cei, l’11 giugno una Giornata a Roma su identità e ruolo delle strutture sanitarie cattoliche. Interviene anche il card. Bassetti

“Identità e ruolo delle strutture sanitarie cattoliche in Italia” è il tema della Giornata di studio per le strutture sanitarie cattoliche in programma l’11 giugno a Roma per iniziativa dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei, presso la Pontificia Università Lateranense . Obiettivo dell’evento, si legge in una nota dell’Ufficio, “approfondire alcuni aspetti essenziali della sanità cattolica in vista della realizzazione di un nuovo documento, pensato in modo sinodale a partire dall’esperienza di chi opera, amministra, dirige le strutture sanitarie cattoliche e di ispirazione cristiana”. Il documento ruoterà attorno ad alcune prospettive concrete: ridefinire oggi il profilo identitario di queste strutture; approfondire i rapporti con lo Stato italiano e le Regioni; identificare percorsi di sostenibilità economica e carità; affrontare il tema della formazione del personale, conoscere e discernere i progressi scientifici per confrontarsi con le nuove sfide bioetiche; pensare la comunità cristiana intera come comunità sanante, arricchita dalla presenza pastorale; declinare strategie per imparare a comunicare bene il bene realizzato. Al saluto del rettore dell’Ateneo Vincenzo Buonomo seguiranno l’introduzione di mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei; gli interventi del card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e di Giulia Grillo, ministro della Salute. Il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, terrà una relazione su “Il comandamento della carità cristiana”. Di natura, missione e carisma delle strutture sanitarie cattoliche parlerà invece mons. Luigi Mistò, presidente della Commissione per le attività del settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa presso la Segreteria di Stato della Santa Sede. Infine, Silvio Brusaferro, commissario straordinario dell’Istituto superiore di sanità, tratterà il tema del principio di sussidiarietà nel Sistema sanitario italiano. Nel pomeriggio si svolgeranno dei workshop tematici.