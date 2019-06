Politica: Swg, la Lega incrementa ancora i consensi. Il Pd si rafforza e aumenta la forbice sul M5S

“Salvini continua la sua corsa, inseguito a distanza da Zingaretti”. È quanto emerge dall’ultima rilevazione eseguita da Swg su un campione di 1.500 maggiorenni italiani, i cui esiti sono pubblicati nello speciale “Com’è cambiato il campo politico italiano” di “PoliticApp” diffuso oggi. Chiamati ad esprimere le intenzioni di voto, nella rilevazione eseguita tra il 29 maggio e il 3 giugno, se si dovesse votare oggi il 36,5% sceglierebbe la Lega (in crescita del 2,2% rispetto al risultato ottenuto alle Elezioni europee del 26 maggio) mentre il 17,5% il Movimento 5 Stelle (+0,4%). In crescita anche il Partito democratico (23,5%, +0,8%), che si rafforza come seconda forza politica staccando i Cinquestelle di 6 punti percentuali. Crescono anche Fratelli d’Italia (6,6%, +0,1%) e i Verdi (2,6%, +0,3%) mentre perdono terreno Forza Italia (6,9%, -1,9%), +Europa con Italia in Comune (2,7%, -0,4%). Stabile all’1,7% il raggruppamento Sinistra italiana e Rifondazione comunista. In calo i consensi a favore di altri partiti (2%, -1,5%) mentre è al 31% la percentuale di quelli che non si esprimono.