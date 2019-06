Lavoro: Istat, ad aprile tasso di disoccupazione invariato al 10,2%, ma i 15-24enni disoccupati salgono al 31,4%

Ad aprile il tasso di disoccupazione è stabile al 10,2%. In aumento quello dei 15-24enni, che sale di 0,8 punti percentuali, attestandosi al 31,4%. Lo comunica oggi l’Istat, diffondendo i dati provvisori su “Occupati e disoccupati” ad aprile 2019.

“La disoccupazione – spiega l’Istat – è in aumento nell’ultimo mese mentre cala sia nel confronto trimestrale sia nei dodici mesi per effetto della sola componente maschile”.

Ad aprile, la stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è sostanzialmente stabile, si registra un aumento tra i 15-34enni (+38mila) e di una diminuzione tra gli over 35 (-3 mila). Il tasso di inattività è invariato al 34,3% per il terzo mese consecutivo.

Nel trimestre febbraio-aprile 2019 all’aumento degli occupati si associa un calo delle persone in cerca di occupazione (-1,7%, pari a -46mila) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, -46mila).

Su base annua l’occupazione mostra una lieve crescita (+0,2%, pari a +56mila unità). “Segnali positivi – spiega l’Istat – si registrano per le donne, i 15-24enni (+39mila) e gli ultracinquantenni (+232mila), compensati da un calo per gli uomini e le fasce di età centrali. Al netto della componente demografica la variazione è positiva per tutte le classi di età. In un anno crescono sia i dipendenti a termine (+50mila) sia i permanenti (+42mila), mentre risultano in calo gli indipendenti (-36mila)”.

Nei dodici mesi, la crescita degli occupati si accompagna a un calo dei disoccupati (-7,1%, pari a -203mila unità) e a un lieve aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,1%, +17mila).