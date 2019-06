Giornate musei ecclesiastici: Urbino, nel fine settimana porte aperte al Museo Albani

In occasione delle Giornate dei musei ecclesiastici promosse da Amei a conclusione della settimana “Aperti al Mab. Musei Archivi Biblioteche ecclesiastici” (3-9 giugno), sabato 8 e domenica 9 giugno il Museo Albani di Urbino aprirà le porte della propria collezione.

I visitatori potranno visitare Museo Albani e Oratorio della Grotta, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18, con biglietto a prezzo ridotto. Inoltre, nel pomeriggio di sabato 8 è in programma un’iniziativa per coinvolgere i più piccoli. A partire dalle 17, si svolgerà infatti il laboratorio didattico “Occhio al dettaglio” ispirato dallo slogan delle Giornate “Se scambio cambio”.

“Il concetto di ‘scambio’ – spiega una nota – racconta la disponibilità ad un’apertura fuori dall’ordinario per il Museo Albani, la volontà di un confronto, di un dialogo, pensato per incontrare i più piccoli, modificando il punto di vista di osservazione e fruizione delle opere della collezione”. “Una ‘cultura dello scambio’ – prosegue la nota – fa crescere, produce un inevitabile quanto imprevedibile cambiamento e il Museo Albani desidera fare delle Giornate Amei un’occasione di ‘apertura’ e crescita comune, per tutti”.