Diocesi: Gaeta, giovedì Assemblea pastorale “Non senza, non per. Ma con i giovani!”. Sabato la veglia di Pentecoste

La Chiesa di Gaeta si prepara a vivere due importanti appuntamenti, a conclusione dell’anno pastorale 2018-2019 che ha avuto al centro della riflessione il tema dei giovani, scaturito dal recente Sinodo dedicato ai giovani indetto da Papa Francesco. Giovedì 6 giugno a partire dalle 19.45 presso la Tenda di Gianola, in via Foce a Formia, si celebrerà l’Assemblea pastorale diocesana dal titolo “Non senza, non per. Ma con i giovani!”, che costituisce la terza tappa del cammino annuale dei giovani. Sarà ospite Marco Ronconi, teologo e docente di religione cattolica presso il liceo classico “Giulio Cesare” di Roma e di teologia sistematica presso l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Ronconi terrà una riflessione sull’esortazione apostolica “Christus vivit” partendo dalle sollecitazioni maturate nel cammino di quest’anno e dai contributi elaborati dai Consigli pastorali parrocchiali. Le conclusioni saranno a cura dell’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari.

Sabato 8 giugno, alle ore 20.30, presso l’area archeologica di Caposele a Vindicio di Formia si terrà la veglia di Pentecoste, momento forte di comunione tra la Chiesa diocesana e il vescovo per invocare il dono dello Spirito Santo che vivifica e rende sempre giovane la Chiesa. La veglia è organizzata dall’equipe di pastorale giovanile e avrà come titolo “Come gli uccelli del cielo e come i gigli del campo”.

Entrambi gli appuntamenti saranno in diretta su Radio Civita InBlu: in FM, app radio e streaming su radiocivitainblu.it.