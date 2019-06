Cinema: “Aladdin” ancora primo. Giraldi (Cnvf), “a fare bottino sono sempre fantasy e action”

“In vetta al botteghino italiano troviamo per la seconda settimana consecutiva il live-action della Disney ‘Aladdin’ firmato Guy Ritchie, seguito dalla new entry ‘Godzilla 2’. Primato che conferma il fatto che a trainare pubblico in sala, soprattutto giovane, siano (solo) fantasy, cartoon e action. A contare nel risultato sono senza dubbio il buon confezionamento della storia, con la solida scrittura hollywoodiana, e il trionfo di effetti speciali. Da segnalare poi in controtendenza ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio, unico italiano in classifica al terzo posto, che ricorda l’importanza di un cinema di impegno civile”. Lo afferma Massimo Giraldi, presidente della Commissione nazionale valutazione film della Cei, commentando gli incassi al cinema nel fine-settimana 30 maggio-2 giugno. Alla seconda settimana di programmazione “Aladdin” di Guy Ritchie – nuova versione Disney con richiami al cartoon del 1992 e alla raccolta di racconti mediorientali “Le mille e una notte” – ottiene €2.804.243, superando la soglia degli 11milioni di euro complessivi. Direttamente al secondo posto la novità “Godzilla 2. King of the Monsters” di Michael Dougherty, che conquista in quattro giorni €1.014.667; segue con medaglia di bronzo “Il traditore” di Marco Bellocchio, che beneficia del traino del Festival di Cannes mantenendosi alto nella top ten degli incassi: il film ottiene €930.938, avvicinandosi ai 3milioni di euro in totale.

Sempre nel segno del Festival di Cannes troviamo al cinema altri due titoli provenienti dalla Croisette: quarto è infatti “Rocketman” di Dexter Fletcher, biopic musicale sulla vita e la carriera del cantante inglese Elton John, che al suo esordio in sala conquista €706.725, e quinto “Dolor y Gloria” di Pedro Almodóvar, che alla terza settimana di programmazione conquista altri €293.503, per un totale di €2.624.718.

Dalla sesta alla decima posizione ci sono unicamente titoli “a stelle e strisce”: sesto è il thriller “John Wick 3. Parabellum” di Chad Stahelski con Keanu Reeves, che guadagna €228.856 (totale di circa 3milioni); settima è la commedia brillante “Attenti a quelle due” di Chris Addison con la coppia spumeggiante Rebel Wilson e Anne Hathaway, che incassa €128.716, per un totale di €1.672.927; ottavo è il live-action “Pokémon. Detective Pikachu”, coproduzione Usa e Giappone che con l’aggiunta di altri €101.503 raggiunge la cifra di oltre 5milioni nel nostro Paese; nono è l’horror “L’Angelo del Male. Brightburn” di David Yarovesky con €69.387; chiude infine la classifica settimanale “Avengers: Endgame” di Joe e Anthony Russo, che aggiunge altri €50.952 al copioso bottino di circa 30milioni di euro dal 24 aprile (a livello globale il film è alla cifra record di $2.713.201.784).