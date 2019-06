Aperti al Mab: nella diocesi di Padova incontri e visite guidate al museo e alle biblioteche

Ha preso il via ieri in tutto il Paese l’iniziativa nazionale “Aperti al Mab. Musei Archivi Biblioteche ecclesiastici”, promossa fino al 9 giugno dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, insieme all’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei), all’Associazione archivistica ecclesiastica (Aae) e all’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani (Abei), con il patrocinio del coordinamento Mab-Italia Musei Archivi Biblioteche e in collaborazione con l’International archives day e con le Giornate nazionali dei musei ecclesiastici. Diversi gli appuntamenti proposti dal Museo diocesano di Padova, dalle Biblioteche del Seminario e della Facoltà teologica del Triveneto. Giovedì alle 16.30, al Museo diocesano si terrà l’incontro “Pagine miniate al Museo diocesano di Padova”, con la partecipazione di Giordana Mariani Canova, professore emerito dell’Università di Padova, che “racconterà” manoscritti e incunaboli della Biblioteca capitolare, esposti al Museo diocesano. Sabato 8 giugno ad aprire le porte al pubblico saranno invece la Biblioteca Antica del Seminario e la Biblioteca della Facoltà teologica del Triveneto con una giornata di visite guidate (9.30; 10.30 e 14.30). Necessaria la prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili, contattando la Biblioteca della Facoltà teologica del Triveneto (lunedì-giovedì ore 9-17 e venerdì ore 9-13), tel. 049 8230013, email: biblioteca@fttr.it Aperti al Mab include anche le Giornate dei Musei ecclesiastici italiani (8-9 giugno) e per l’occasione domenica 9 giugno il Museo diocesano propone “Piacere, siamo il Museo diocesano di Padova”, con accesso gratuito (ore 10-18) al Palazzo vescovile dove ha sede, per ammirare la monumentale Sala dei Vescovi e le pregiate collezioni. Saranno inoltre organizzate alcune visite guidate (ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30).