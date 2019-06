Nuove generazioni: Forum famiglie, con “Stem” insieme docenti e alunni per scoprire i segreti dell’educazione “tecnologica”

Quest’anno sui banchi di scuola ci sono stati anche gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado degli istituti comprensivi Nino Rota, Pallavicini e Poggiali Spizzichino di Roma. Sono tornati “studenti” per imparare a “insegnare” ai loro alunni in modo nuovo, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. È il percorso della prima fase di “Stem – Storie emozionali”, progetto che vede come capofila il Forum delle associazioni familiari, vincitore del bando Nuove generazioni. A frequentare i laboratori di alfabetizzazione emotiva sono stati, durante l’anno scolastico, 400 bambini dai 5 ai 12 anni appartenenti a 18 classi dei tre istituti che partecipano all’iniziativa. I laboratori, condotti da psicologi e pedagogisti, hanno offerto 40 ore di formazione per ogni classe, incentrate sul riconoscimento delle emozioni, delle competenze relazionali, della gestione dei conflitti: in breve, sull’intelligenza emotiva e sociale. Molto positivi i riscontri che sono arrivati dai ragazzi e dai loro insegnanti, che hanno seguito insieme l’intero percorso, tornando per un po’ – anche questi ultimi – alunni, così da apprendere, in 120 ore di formazione per ciascun istituto scolastico che proseguiranno sino a fine anno, modalità di potenziamento dell’intelligenza emotiva e come imparare le nuove metodologie didattiche. Strumenti e competenze che i 45 docenti interessati hanno già iniziato a utilizzare pure in altre classi, per proporre le rispettive materie in modo nuovo e divertente. E che saranno loro molto utili a settembre, quando, sempre nell’ambito di Stem, partiranno i laboratori di coding gestiti direttamente da loro. A partire da settembre, sui banchi di scuola vi saranno anche le famiglie, che inizieranno la loro formazione al coding e al digitale: un modo divertente per imparare un linguaggio nuovo da poter condividere con i propri figli.