Diocesi: Venezia, “Gelato prima degli esami” con il patriarca Moraglia per gli studenti di terza media

Un “Gelato prima degli esami” con il patriarca di Venezia Francesco Moraglia per gli studenti di terza media. L’iniziativa è rivolta a quanti si apprestano a vivere la prova finale. Il patriarca li incontrerà in tre diversi luoghi e momenti – per la Terraferma, per la città di Venezia e per il Litorale – nei giorni finali dell’anno scolastico e prima degli esami di licenza, proprio per “essere loro accanto in questo importante momento della vita, non solo scolastica”. Gli incontri cominceranno oggi, lunedì 3 giugno, alle 19, nella parrocchia di Trivignano per tutta la terraferma mestrina. Poi, continueranno mercoledì 5 giugno, alle 19, nel patronato parrocchiale di Eraclea per il Litorale. Ultimo appuntamento giovedì 6 giugno, alle 18, nel patronato parrocchiale dei Frari per Venezia e isole.