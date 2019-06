Diocesi: Ragusa, da oggi nella biblioteca diocesana una mostra racconta la vita dei vescovi ragusani

“Vescovi ragusani. Vescovi di Ragusa”. Questo il titolo della mostra che da oggi e fino a domenica 9 giugno, si potrà visitare nei locali della biblioteca diocesana. La mostra raccoglie preziose testimonianze documentarie custodite nell’archivio e nella biblioteca della diocesi, molte delle quali saranno esposte per la prima volta al pubblico. Con questa iniziativa vengono ripercorse alcune tappe fondamentali della storia della diocesi siciliana, riletta attraverso la figura di alcuni vescovi originari di Ragusa (Ascenzio Gurrieri, Carmelo Canzonieri, Giovanni Jacono) e i primi tre vescovi titolari della diocesi di Ragusa (Ettore Baranzini, Francesco Pennisi e Angelo Rizzo).

Suscita particolare interesse e curiosità la figura di mons. Ascenzio Gurrieri, ragusano, primo parroco di S. Giovanni Battista, nominato vescovo nel 1635 da Urbano VIII e del quale sono esposti, tra l’altro, la bolla pontificia (una pergamena restaurata due anni fa in un laboratorio di Firenze e per la prima volta esposta al pubblico), un pontificale del 1590 donato dal vescovo alla parrocchia di S. Giovanni, altri documenti d’epoca utili a ricostruire una storia della quale la diocesi e la città di Ragusa possono ora riappropriarsi pienamente.

“Nella mostra – spiega il direttore dell’archivio storico della diocesi, don Giuseppe Antoci – sono esposte pergamene, documenti, volumi e pubblicazioni, immagini, oggetti di arte sacra appartenuti a questi sei vescovi. Si potrà così, ricostruire il volto della Chiesa ragusana abbondante di vocazioni e brillante di iniziative esemplari, attraverso le figure dei suoi Pastori ma anche scorci di una società in evoluzione. Possiamo così rileggere la storia della nostra Chiesa alla luce dei suoi Pastori”. Esposti anche i paramenti indossati dai vescovi.

La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni fino a domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 21. La mostra prelude ai festeggiamenti per il 70° anniversario dell’erezione della diocesi siciliana, in programma il 6 maggio del prossimo anno.