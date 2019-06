Diocesi: Ragusa, caporalato e sfruttamento al centro dell’ultimo appuntamento della “Cattedra del dialogo”

Il caporalato e lo sfruttamento del lavoro saranno il tema al centro dell’ultimo incontro della “Cattedra del dialogo tra le culture”, promosso dalla diocesi di Ragusa in collaborazione con il locale Ordine forense. L’appuntamento è per domani, alle 16, nel salone della parrocchia del Preziosissimo Sangue di Ragusa. Dopo i saluti iniziali di p. Biagio Aprile, direttore della “Cattedra del dialogo” e di Emauela Tumino, presidente dell’Ordine forense ragusano, la parola passerà al giudice Claudio Maggioni e all’avvocato Francesco Andronico, giuslavorista del Foro di Catania, che approfondiranno gli elementi costitutivi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, non mancando di evidenziare le criticità, i principali orientamenti interpretativi, con particolare attenzione alla concreta applicazione della norma. Seguirà quindi una tavola rotonda, che introdotta e coordinata dall’avv. Nico Cortese, affronterà la sfruttamento del lavoro da più angoli prospettici, catalizzando le esperienze sul campo delle organizzazioni sindacali e della parte datoriale grazie ai contributi di Antonio Pirrè, presidente di Confagricoltura, e di Giuseppe Scifo della Cgil. Il dialogo sarà, inoltre, arricchito dal contributo del direttore del Centro per l’impiego di Ragusa, Giovanni Vindigni, del direttore della Fondazione S. Giovanni Battista di Ragusa, Renato Meli, e di Marco Gagliano che rappresenterà l’impatto concreto delle norme sulla sicurezza nel tessuto imprenditoriale di riferimento. L’incontro è aperto a tutti ed è accreditato anche ai fini della formazione obbligatoria degli iscritti all’Ordine forense.