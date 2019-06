Diocesi: Cremona, domani serata con la giornalista Sabbah sul tema della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

Nel contesto della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si è celebrata ieri, domenica 2 giugno, l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali di Cremona organizza per la serata di martedì 4 giugno un incontro pubblico sui temi della comunicazione. Filo conduttore dell’evento sarà il messaggio di Papa Francesco per la Giornata – dal titolo “Siamo membra gli uni degli altri (Ef 4,25). Dalle social network communities alla comunità umana” – che sarà presentato e commentato dalla giornalista Iman Sabbah, cristiana israeliana di origine araba, dal 2017 corrispondente Rai a Parigi.

La serata si svolgerà a Cremona nel suggestivo chiostro della ex chiesa del Foppone, con inizio alle 21.

“L’invito a questo momento di ascolto di una professionista dell’informazione – afferma don Enrico Maggi, incaricato diocesano per le Comunicazioni sociali – è rivolto alla città, ma anche a quanti, nel territorio della diocesi e nella pastorale parrocchiale, si interrogano e operano nel campo della comunicazione a diversi livelli”. Durante l’evento il commento musicale sarà affidato al duo cremonese Giacomo e Anna Ruggeri.

La serata – cui si potrà partecipare in diretta streaming sul portale www.diocesidicremona.it e sui canali social della diocesi – presenterà progetti e realizzazioni della Chiesa italiana e cremonese nel campo della comunicazione.