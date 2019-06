Diocesi: Assisi, venerdì 7 giugno preghiera, arte e musica al centro de “La lunga notte delle chiese”

“La mistica luce della musica al santuario della Spogliazione di Assisi per Francesco e Carlo” è il titolo delle iniziative organizzate dalla diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino per la “La lunga notte delle chiese”, in programma venerdì 7 giugno, a partire dalle 21.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è organizzata dall’associazione BellunoLaNotte.com con la collaborazione delle diocesi partecipanti e il patrocinio del Pontificio Consiglio della cultura. Una vera e propria notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità che ad Assisi si svolgerà al santuario della Spogliazione (chiesa di Santa Maria Maggiore). Ad aprire la serata sarà il vescovo, mons. Domenico Sorrentino. Seguirà il concerto di Carlo Forlivesi (organo) e Andreina Zatti (canto e direzione della Schola del Coro G. B. Pergolesi di Pergola), con musiche di Santa Ildegarda, Girolamo Frescobaldi, Alessandro Grandi e inni tratti dai corali di Bettona (XV secolo) ritrovati dopo secoli di oblio. Seguirà la recita inedita di una poesia in latino musicata in onore del venerabile Carlo Acutis. Ci sarà poi l’intervento “Un ragazzo che si è lasciato illuminare da Dio” di Eraldo Marini, maestro d’arte, grafico pubblicitario, illustratore e designer che ha progettato la tomba del venerabile Carlo Acutis collocata nella navata sinistra della chiesa. Sono oltre ottanta le diocesi che quest’anno hanno dato la loro adesione a questo evento ecumenico a cui partecipa anche la Chiesa valdese-metodista. Moltissimi sono i luoghi di culto coinvolti in tutta Italia ma anche in Brasile, Argentina e Romania.