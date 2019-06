Aperti al Mab: Casale Monferrato, iniziative in Cattedrale e nella Biblioteca del Seminario

In occasione di “Aperti al Mab. Musei Archivi Biblioteche ecclesiastici”, promossa da Ufficio nazionale beni culturali della Cei, Amei, Aae e Abei, la diocesi di Casale Monferrato propone l’iniziativa “Dal segno all’immagine: la rappresentazione della Pentecoste tra liturgia e devozione”. In particolare, presso la Sacrestia Aperta della cattedrale di Sant’Evasio sarà allestita l’esposizione temporanea di opere artistiche sul tema “La Luce dello Spirito nell’arte diocesana: alcuni esempi”. L’inaugurazione è in programma per le 18.30 di mercoledì 5 giugno e sarà presieduta dal vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi. L’evento sarà preceduto, alle 17.30 nella Biblioteca del Seminario, dalla conferenza che mons. Alceste Catella, vescovo emerito di Casale Monferrato, dedicherà a “La celebrazione della Pentecoste: dalla storia alla liturgia” in preparazione alla solennità che verrà celebrata domenica 9 giugno.

In occasione de “La lunga notte delle chiese”, la mostra sarà visitabile dalle 21 alle 23 di venerdì 7 giugno oltre che nelle giornate di sabato 8 (ore 9-12, 15-18) e domenica 9 (ore 15-18).

Nell’ambito di “Aperti al Mab. Musei Archivi Biblioteche ecclesiastici”, nei pomeriggi di sabato 8 e domenica 9 giugno la Biblioteca del Seminario resterà aperta per le visite. Mentre nella mattinata di sabato 8, dalle 10 alle 12, ospiterà il laboratorio di scrittura “Apprendista amanuense cercasi”.