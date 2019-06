“A Sua Immagine”: oggi e domani alla scoperta di Grado, ricordo di Papa Luciani e speciale “I Cammini Spirituali”

Ultimo fine-settimana di giugno sempre insieme ad “A Sua Immagine”. I temi: visita alla città di Grado in Friuli-Venezia Giulia, il ricordo di Papa Luciani con don Maurizio Patriciello nello spazio “Le ragioni della speranza” e speciale domenicale dedicato ai “Cammini Spirituali”.

Nel dettaglio. Sabato 29 giugno, alle ore 17.30 su Rai Uno, “A Sua Immagine” ci porta a scoprire la città di Grado, località friulana incorniciata fra mare e laguna, con il record italiano di bandiere blu. Non è solo un viaggio nelle bellezze paesaggistiche quello compiuto dalla conduttrice Lorena Bianchetti, ma anche un richiamo alla storia (città “figlia di Aquileia e madre di Venezia”) e alla tradizione religiosa, raccontando in particolare la processione di barche che trasportano la statua della Madonna al santuario di san Barnaba, antica meta di pellegrini.

Alle ore 17.50 “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello questa settimana ricorda la figura di Giovanni Paolo I, papa Albino Luciani, definito da molti il “Papa del Sorriso”. Don Patriciello per l’occasione è a Canale d’Agordo, tra le montagne delle Dolomiti bellunesi, raccogliendo i ricordi dei familiari del Pontefice.

“I Cammini Spirituali” è il titolo dello speciale di “A Sua Immagine” in onda su Rai Uno domenica 30 giugno alle ore 10.30. In studio con Lorena Bianchetti si confrontano don Giordano Goccini, parroco di Novellara esperto di cammini, Lia Giancristofaro, antropologa, e Martina De Meis, giovane pellegrina. Nel corso della puntata servizi sulla Via di San Benedetto, sul Cammino di Sant’Antonio, sul Cammino di Celestino V sulla Majella e sulla Via di San Francesco.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con l’inviato Paolo Balduzzi, la linea passa alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dalla Chiesa San Giovanni Battista in Badia Polesine (RO), per la regia tv di Michele Totaro e il commento di Elena Bolasco. Al termine della celebrazione nuovamente in studio con Lorena Bianchetti e i suoi ospiti in attesa dell’ascolto e del commento dell’Angelus di Papa Francesco alle ore 12 da piazza San Pietro.

“A Sua Immagine” è un programma ventennale della Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani. Per rivedere le puntate e per maggiori informazioni sul programma, è possibile collegarsi al portale Raiplay.it oppure al sito Ceinews.it della Cei.