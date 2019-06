Europa: Focolari, “le diversità possono convivere senza soffocare le differenze”

La “città dei Sassi” come “modello vivo per una convivenza più armoniosa, più giusta e fraterna”. L’hanno indicata la presidente del Movimento dei Focolari, Maria Voce, e il copresidente Jesús Morán, oggi, a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, nel corso del convegno “Abitare il tempo e lo spazio: la Cultura dell’Unità al servizio della Città”, organizzato dalla comunità dei Focolari. Da entrambi un appello all’Europa, invitando il vecchio continente a “riscoprire la sua missione: mostrare al mondo che le diversità possono convivere senza soffocare le differenze e violare le identità”. Presenti circa 550 persone, tra cui mons. Raffaello De Ruggieri, l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, e Giovanni Oliva, segretario generale della Fondazione Matera Basilicata 2019. Nel suo intervento Maria Voce ha declinato la “cultura dell’unità”. Rispondendo a “come si può vivere oggi una cultura del dialogo, dell’accoglienza, della fraternità”, la presidente dei Focolari ha presentato alcuni esempi in cui i cittadini hanno scoperto “la vocazione” della loro città, amando “generosamente i propri vicini, la propria comunità; essendo cittadini attivi e corresponsabili, realizzando insieme l’arte della partecipazione”. Il riferimento a Sulcis Iglesiente in Sardegna, dove i Focolari assieme ad altri movimenti pacifisti hanno costituito un comitato che lavora per la riconversione di una azienda che produce armi. E, poi, la Polonia, dove l’amministratrice pubblica nel Consiglio della Slesia Superiore racconta di un Paese non sovranista e di alcune città dove la collaborazione tra le comunità religiose e le organizzazioni non governative aiutano l’integrazione degli immigrati ucraini. “Ma per ricostruire le città del XXI secolo non basta aumentare soltanto la partecipazione dei cittadini – ha concluso la presidente dei Focolari -. Ci vuole anche un contributo specifico dei politici”.