Diocesi: Genova, messa per i politici con il card. Bagnasco

“Desideriamo che sia un momento di incontro e conoscenza per tutti i politici cattolici che, anche se spesso si trovano divisi su molti temi, si devono però ritrovare uniti davanti alla celebrazione dell’Eucaristia”. È uno degli obiettivi della messa per i politici che si terrà a Genova giovedì 27 giugno e che verrà presieduta dal cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco. La celebrazione si terrà alle ore 18,30 presso la Chiesa di San Filippo in via Lomellini nella giornata in cui la chiesa ricorda la figura di San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici. L’organizzazione è stata curata dall’Ufficio diocesano per la cultura e con la collaborazione de responsabili del Percorso diocesano di formazione politica. “La partecipazione è libera e, da parte nostra, abbiamo cercato di coinvolgere e di informare tutti i potenziali interessati grazie ai contatti avuti con le istituzioni locali: Regione, Città metropolitana e Municipi ai quali abbiamo chiesto di divulgare l’invito, tramite i loro canali, a tutti i politici sia di governo che di opposizione” ha spiegato don Massimiliano Moretti, parroco della chiesa di Santa Zita, cappellano del lavoro e responsabile del Percorso di formazione politica della diocesi di Genova.