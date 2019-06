Diocesi: L’Azione (Vittorio Veneto), al via l’edizione 2019 di “Camminamonti”

È partita l’edizione 2019 di Camminamonti, l’iniziativa del settimanale di informazione della diocesi di Vittorio Veneto “L’Azione”, rivolta agli amanti delle escursioni in montagna, per raccogliere sull’apposito libretto i timbri e le foto delle mete raggiunte durante l’estate. “Quest’anno – spiegano i promotori – gli itinerari speciali coincidono con sette gite proposte dalle sezioni Cai diocesane, compagni di viaggio da sempre di Camminamonti. Sono escursioni che si possono fare liberamente da soli o con la propria compagnia abituale, oppure aggregandosi alla sezione Cai organizzatrice, godendo quindi della guida e delle iniziative collegate. Tra gli altri sono previsti il concerto fra le rocce al Rifugio Laresei, la scoperta di un laghetto misterioso, la festa di San Roc in Folega o un maestoso giro dei Rifugi sulle Dolomiti Ampezzane. Sono proposti altri due itinerari, quasi per rendere omaggio alla montagna bellunese così colpita dal maltempo, verso due maestosi alberi secolari, simboli di forza e vitalità”. Chi riconsegna il libretto con almeno “sei timbri si guadagna l’ambita maglietta Camminamonti; riconoscimenti per i camminatori più assidui, senior, junior e famiglie, e per chi raccoglie la sfida degli itinerari segnalati non possono che esserci premi speciali”. Info: www.lazione.it.