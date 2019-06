Genitori: Forum famiglie Puglia, al via il progetto “Gec”

“Il progetto ha tra gli obiettivi non solo il sostegno alla genitorialità, ma anche la sensibilizzazione sul tema della denatalità e la costruzione di alleanze educative nel contesto scolastico”. Così Lodovica Carli, presidente del Forum delle associazioni familiari di Puglia, presenta il progetto di sostegno alla genitorialità “Gec” (“Generare figli”, “Educare persone”, “Costruire futuro”), con cui il Forum ha vinto un bando regionale. Il progetto, che sarà presentato domani a Bari (Corso Alcide De Gasperi, 274/A, ore 16.30), permetterà la realizzazione di circa 120 eventi – tra questi, momenti di formazione, spettacoli teatrali e tornei sportivi – che si svolgeranno nei prossimi 18 mesi in tutta la Puglia. Destinatari delle azioni sono le famiglie pugliesi: coppie, nuclei familiari neocostituiti, famiglie monogenitoriali e genitori separati. “Il progetto vede, inoltre, lavorare in rete associazioni che metteranno a disposizione talenti e competenze per un lavoro capillare nella regione”, commenta Carli. “Gec” è stato possibile, infatti, grazie alla collaborazione di Anspi Puglia e Uciim Puglia, Associazione Cooperatori Salesiani, Centro aiuto alla vita di Mola Di Bari, i Consultori delle diocesi di Lecce e Nardò-Gallipoli, Csi provinciale di Lecce, Aimc provinciale di Lecce e OdV Emmanuel. Al termine del progetto è prevista la realizzazione di un documentario che racconterà i momenti salienti del percorso.