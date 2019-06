Matera: Voce (Focolari) sabato 22 giugno a incontro per riflettere sulla cultura dell’unità al servizio della città

Come si può, oggi, abitare la città rendendola “comunità integrata”, in grado di coniugare la dimensione identitaria e l’apertura al nuovo? Se ne discuterà sabato 22 giugno, a partire dalle 10, nella sala congressi Casa Sant’Anna a Matera con la presidente dei Focolari Maria Voce e il copresidente Jesùs Moràn. All’incontro – organizzato dalla comunità di Matera del Movimento dei Focolari e dall’associazione l’Elicriso di Matera, e coordinato dal giornalista Gianni Bianco – interverranno anche il sindaco, Raffaello De Ruggieri, l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, e un rappresentante della Fondazione Matera Basilicata 2019. I diversi interventi si alterneranno con spazi di carattere artistico-musicale affidati al gruppo Freilach Ensemble. Nella prima parte della mattinata sarà data voce alla comunità locale del Movimento dei Focolari che, attraverso alcuni suoi rappresentanti, delineerà il profilo di un percorso di vita di oltre 50 anni in cui il tragico evento del terremoto del 1980 rappresentò l’occasione per suscitare in ognuno dei suoi membri la spinta ad essere a fianco degli ultimi, organizzando turni di assistenza per gli sfollati prontamente accolti presso la casa di riposo “Mons. Brancaccio”. Seguirà l’intervento di Maria Voce che lancerà da Matera capitale europea della cultura, visitata ogni giorno da migliaia di persone provenienti da ogni continente, la proposta di porsi come modello nel vivere e promuovere una cultura, decisamente controcorrente, orientata all’unità dei popoli attraverso l’amore evangelico concretamente vissuto e cominciando da chi ci vive accanto e manifesta ed esprime un pensiero molto diverso dal nostro. Di cultura dell’unità parleranno anche nel dialogo-intervista il giornalista Gianni Bianco e Jesùs Moràn. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su www.focolaritalia.it, www.focolaripugliamatera.it o alla pagina Facebook @focolaritalia.