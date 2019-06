Spiritualità: Unitalsi Triveneto, da domani al 25 giugno il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes

Mancano pochi giorni e i pellegrini delle sottosezioni Unitalsi di Gorizia, Trieste, Udine e Vittorio Veneto non vedono l’ora. Da domani al 25 giugno saranno in pellegrinaggio a Lourdes. Un appuntamento tradizionale promosso dalla Sezione Triveneta dell’Unitalsi, che quest’anno avrà come filo conduttore il tema pastorale proposto dal santuario di Lourdes “Non vi prometto di rendervi felici in questo mondo, ma nell’altro”. Al pellegrinaggio parteciperanno anche mons. Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine, mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, e gli assistenti spirituali di sottosezione. “È sempre una gioia quando si raggiunge la grotta di Lourdes per condividere un momento di preghiera alla Vergine di Lourdes – dichiara Renata Stevan, presidente della Sezione Triveneta –. Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari che stanno organizzando con tanto impegno questo pellegrinaggio e che sono sempre in prima fila nel sostegno ai più fragili. Per la prima volta i soci pellegrini, quelli volontari e quelli malati faranno l’esperienza del viaggio con pullman moderni e comodi, adatti ad accogliere anche persone in carrozzina e ammalati allettati”.