Ambiente: Genova, domani simposio su “Sviluppo sostenibile, economia circolare, infrastrutture, tutela del territorio” promosso da Fondazione Sorella Natura

Sarà dedicato a “Sviluppo sostenibile, economia circolare, infrastrutture, tutela del territorio” il simposio in programma domani, a Genova, per iniziativa della Fondazione Sorella Natura. Dalle 10, presso la sala Quadrivium dell’arcidiocesi (piazza Santa Marta 2), dopo la presentazione a cura di Umberto Laurenti, segretario generale di Fondazione Sorella Natura, porteranno i loro saluti Marco Bucci, sindaco di Genova, Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, e il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. Alle 11 prenderà il via la tavola rotonda condotta da Luca Ubaldeschi, direttore de “Il Secolo XIX”, a cui interverranno Pietro Salini, Ceo di Salini Impregilo, Alberto Maestrini, direttore generale di Fincantieri e presidente di PerGenova, Patrizia Lombardi, prorettrice del Politecnico di Torino, Edoardo Croci, coordinatore dell’osservatorio Green Economy dell’Università Bocconi di Milano. Alle 12.20 le conclusioni affidate a Roberto Leoni, presidente di Fondazione Sorella Natura, realtà che opera per lo sviluppo della cultura e dell’educazione ambientale, ispirandosi al messaggio di san Francesco d’Assisi.