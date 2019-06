Tv2000: Festival di Deauville, premiato il documentario “L’estate più bella”. Morgante (direttore), “dedicato a chi vive la disabilità”

Il documentario “L’estate più bella”, prodotto e realizzato da Tv2000 Factory, è stato premiato al festival internazionale Deauville Green Awards 2019 nella categoria “Disability, Diversity, Solidarity”. Il Deauville Green Awards è un festival dedicato alla produzione di film sulla responsabilità sociale, l’eco-innovazione, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Il documentario è stato scelto da una giuria internazionale tra oltre 420 film provenienti da tutto il mondo. A “L’estate più bella”, del regista Gianni Vukaj scritto assieme a Beatrice Bernacchi, è stato inoltre assegnato anche il Premio Speciale dello Sponsor Kapagama. Il progetto nasce da “Tv2000 Factory”, la fabbrica del racconto della realtà della tv della Cei, che “realizza, utilizzando e valorizzando professionalità interne, documentari che sperimentano linguaggi alternativi, nuove tecnologie e un doppio binario del racconto”, si legge in una nota. “Questo importante premio internazionale – commenta il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante – lo dedichiamo alle numerose famiglie che vivono quotidianamente la disabilità, attraverso un figlio, un genitore, un parente. La forza di queste persone diventa la nostra forza quando vediamo attraverso il documentario le testimonianze profonde di chi ha speso la propria vita per un’altra vita. L’ attenzione agli ultimi, agli indifesi, ai bisognosi, ai malati è radicata nel Dna di Tv2000. Convinti che la qualità del nostro lavoro inizia quando ci mettiamo in ascolto dell’altro. Ringrazio la squadra di Tv2000 Factory. Professionisti eccellenti che hanno saputo ancora una volta valorizzare e trasmettere le emozioni attraverso le immagini”.