Tv2000: dal 17 giugno l’informazione si potenzia con TGtg Estate

L’informazione di Tv2000 si potenzia con ‘TGtg Estate’. A partire dal 17 giugno, dal lunedì al venerdì alle 20.50, subito dopo il telegiornale, va in onda in diretta la versione estiva del programma d’informazione che commenta e analizza i titoli dei telegiornali e i fatti di giornata. La stagione estiva è curata e condotta dai giornalisti del Tg2000 Fabio Bolzetta e Caterina Dall’Olio. Nuovi temi, dall’ambiente al sociale con uno sguardo alle curiosità dell’estate, senza rinunciare all’approfondimento e al commento delle notizie del giorno dall’Italia e dal mondo con gli ospiti in studio.