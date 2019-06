Studio Teologico: Fossano, don Andrea Adamo nominato preside

I vescovi delle diocesi della provincia di Cuneo, radunati ieri a Saluzzo, hanno affidato a don Andrea Adamo l’incarico di preside dello Studio teologico interdiocesano (Sti) di Fossano per il quinquennio 2019-2024. È stato annunciato con un comunicato firmato da mons. Cristiano Bodo a nome dei quattro vescovi delle diocesi di Cuneo e Fossano, Mondovì, Saluzzo e Alba. Don Adamo è nato a Cuneo nel 1982 ed è stato ordinato prete nel 2007 per la diocesi di Cuneo. È stato viceparroco a Boves. Dal 2011 ha studiato all’Urbaniana di Roma, conseguendo nel 2016 il dottorato in Missiologia. Attualmente insegna all’Issr e allo Sti di Fossano Storia delle religioni orientali e Islam, mentre tiene un corso semestrale all’Urbaniana su questioni legate all’evangelizzazione oggi. Tra le sue pubblicazioni: Sacro e Santo. Ermeneutica per l’evangelizzazione (Uup, Città del Vaticano 2018); Cammini per la Chiesa nella società contemporanea (Primalpe, Cuneo 2018). In diocesi don Adamo ricopre l’incarico di direttore del Servizio per la pastorale delle vocazioni, è membro del Consiglio presbiterale ed è responsabile della casa di spiritualità Alpe di papa Giovanni a Limonetto.