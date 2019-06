Parlamento Ue: un video sulla giornata tipo dell’eurodeputato

(Bruxelles) Una volta al mese circa gli eurodeputati si ritrovano a Strasburgo per la plenaria, “cuore dell’attività parlamentare”. Un breve video del Parlamento offre uno spaccato di che cosa succede nelle giornate a Strasburgo. I lavori della sessione si snodano tradizionalmente dal lunedì nel tardo pomeriggio a parte della giornata di giovedì. In emiciclo si discute e si vota, per circa 30 ore: questa è la “parte visibile di ciò che fanno i parlamentari”. Nell’arco dei 4 giorni in calendario ci possono essere fino a 160 riunioni, tra commissioni, gruppi politici e gruppi nazionali. Accanto a ciò ci sono dialoghi, incontri di vario tipo, i rapporti con la stampa. La prima sessione plenaria del Parlamento che è stato eletto a maggio, si aprirà a Strasburgo, questa volta di martedì, 2 luglio, alle ore 10.