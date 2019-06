Giornata lavoro domestico: Acli Colf, domani a Roma tavola rotonda “Scoloriamo il lavoro nero”

Una tavola rotonda dal titolo “Scoloriamo il lavoro nero. Una nuova legalità per il lavoro domestico”. La organizzano le Acli Colf a CasAcli, in Vicolo del Conte 2, a Roma, in occasione della Giornata internazionale del Lavoro domestico, in programma domani, domenica 16 giugno. Dopo un momento di spiritualità, introdurranno i lavori, alle 9.30, Giamaica Puntillo, Segretaria nazionale Acli Colf, e Lidia Borzì, presidente provinciale Acli Roma. Alle 10,30 la testimonianza di due lavoratrici, Simona Florentina Banaru, delle Acli Colf di Cosenza, e Stefania Donninelli, delle Acli Colf di Latina, e a seguire i risultati di un’indagine sul lavoro domestico curata dalla Segreteria nazionale di Acli Colf con l’intervento di Agnese Ranghelli, responsabile del Coordinamento Donne Acli. Dalle 11,30 spazio agli interventi di Annamaria Parente, senatrice e vicepresidente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale, di Francesco Saverio Sesti, docente di diritto civile presso l’Università di Tor Vergata di Roma, e Renato Gaspari, esperto di lavoro formazione politiche sociali. Le conclusioni sono affidate a Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli.