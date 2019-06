L’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, esprime “il cordoglio della Chiesa fiorentina” per la morte del maestro Franco Zeffirelli. Lo segnala una nota dell’arcidiocesi di Firenze sulla scomparsa del celebre regista, di cui il porporato “sottolinea la più volte ribadita professione di fede cattolica e ricorda come nella sua opera egli abbia mostrato la bellezza della fede e abbia proposto la bellezza come strada verso la fede”.