Diocesi: Ragusa, messa per gli studenti che saranno impegnati negli esami di maturità

Sarà celebrata, martedì 18 giugno, alle 19, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa, la messa per tutti gli studenti che, dal giorno successivo, saranno impegnati con gli esami di maturità. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Paolo La Terra, cappellano universitario di Ragusa. “Il significato di questa celebrazione vuole essere quello di affidare al Signore la trepidazione e la fatica per questo momento così importante nella vita dei giovani, punto di arrivo del percorso scolastico e punto di partenza per le scelte di vita fondamentali per il futuro”, si legge in una nota della diocesi.