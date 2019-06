Brasile: vescovi, orientamenti per il quadriennio 2019-2023 sulla Chiesa comunità missionaria nel contesto urbano

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha pubblicato gli “Orientamenti generali della Chiesa per evangelizzazione in Brasile” (Dgae) per il quadriennio 2019-2023. Il documento è stato approvato dall’episcopato brasiliano durante la cinquantesettesima Assemblea generale, tenutasi ad Aparecida (San Paolo), dal 1° al 10 maggio. Le linee guida del quadriennio saranno strutturate a partire dalla concezione di Chiesa come “Comunità ecclesiale missionaria”. Tutte le comunità sono invitate ad abbracciare e a sperimentare la missione come una scuola di santità. Nella presentazione della pubblicazione, la presidenza della Cnbb sottolinea che le linee guida sono il modo per affrontare le attuali sfide del Brasile, “un Paese che, nel secondo decennio di questo XXI secolo, subisce importanti trasformazioni sotto ogni aspetto”. E sostiene che il testo che viene pubblicato è una delle espressioni più significative della collegialità e della natura missionaria della Chiesa in Brasile. Il documento, di 93 pagine, è organizzato in quattro capitoli. Nel primo, il cui titolo è “Annuncio del Vangelo di Gesù Cristo”, il testo approfondisce le sfide del contesto urbano e il ruolo delle comunità ecclesiali missionarie in questo scenario. Il secondo capitolo auspica che le sfide da affrontare nei contesti urbani siano viste e affrontate con lo “sguardo dei discepoli missionari”.

Il terzo capitolo, intitolato “La Chiesa tra le case”, affronta le prospettive personali, comunitarie e sociali dell’evangelizzazione, inserendo la prospettiva ambientale nello spirito della Laudato Si’. La “casa” è la comunità ecclesiale missionaria che, a sua volta, è sostenuta da quattro pilastri: Parola, Pane, Carità e Azione missionaria. Il quarto capitolo, intitolato “La Chiesa in missione”, presenta alcune linee d’azione e concretizzazioni per ciascuno dei quattro “pilastri”.