“A Sua Immagine”: Roma cristiana e visita del Papa a Camerino. In studio mons. Stefano Russo

Speciale dedicato alla visita di Papa Francesco a Camerino nelle Marche, con in studio con Lorena Bianchetti il segretario generale della Cei mons. Stefano Russo e don Francesco Soddu, direttore della Caritas; ancora, visita alla Roma cristiana e commento del Vangelo della domenica con don Maurizio Patriciello da Sarno. Sono questi i temi delle due puntate di “A Sua Immagine”, in onda sabato 15 e domenica 16 giugno.

Oggi alle ore 16.40 su Rai Uno, “A Sua Immagine” prosegue il viaggio nella Roma cristiana: Lorena Bianchetti, in compagnia di don Remo Chiavarini dell’Opera Romana Pellegrinaggi e di don Andrea Lonardo, ci conduce al Pantheon, capolavoro dell’architettura con un passato pagano e oggi una delle chiese più visitate al mondo, poi a Palazzo Lateranense a San Giovanni in Laterano e alla Scala Santa; un tour inedito di pellegrinaggio poi a bordo di un open bus. Alle 17 “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello visita la città di Sarno, in provincia di Salerno, segnata 21 anni fa da una terribile alluvione che ha causato 137 vittime. Un’occasione per fare memoria e per portare una parola di speranza.

“Papa Francesco a Camerino” è il titolo della puntata speciale di “A Sua Immagine”, domenica 16 giugno in onda in diretta alle ore 09.45 su Rai Uno. In occasione del viaggio del Papa a Camerino nelle Marche, comune colpito duramente dal terremoto del 2016 che ha segnato tutto il Centro Italia, nello studio di “A Sua Immagine” con la conduttrice Lorena Bianchetti intervengono mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, e don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, per raccontare come la Chiesa italiana si è attivata sin dai primi giorni con un articolato piano per interventi di emergenza e per la ripresa delle attività economiche, assicurando vicinanza umana e spirituale alle popolazioni colpite. Collegamenti in diretta da Camerino inoltre con l’inviato Paolo Balduzzi. Alle ore 10.25 linea al Tg1 Rai per la celebrazione eucaristica con papa Francesco.

