Papa Francesco: il 15 giugno nella basilica di San Pietro celebra i funerali di mons. Kalenga

Il Papa celebrerà sabato prossimo, 15 giugno, alle ore 7.30, presso l’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, le esequie di mons. Léon Kalenga Badikebele, nunzio apostolico in Argentina, deceduto il 12 giugno scorso. A comunicarlo ai giornalisti è il direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, precisando che “alla celebrazione prenderanno parte i rappresentanti pontifici che sono stati convocati da Papa Francesco per la riunione in Vaticano in corso in questi giorni”. A dare la notizia della morte del nunzio era stato lo stesso Francesco, all’inizio dell’udienza concessa ieri ai diplomatici vaticani.