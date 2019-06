Industria: Coldiretti, “forte balzo per l’alimentare (+5,5%), in controtendenza con l’andamento generale”

“In forte controtendenza rispetto all’andamento generale, l’alimentare fa segnare un forte balzo del 5,5% del fatturato, secondo in crescita solo a computer e elettronica, che attenua il flop registrato dall’industria in generale”. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi a “Fatturato e ordinativi dell’industria” per il mese di aprile 2019. “In un quadro preoccupante per l’economia generale – sottolinea Coldiretti – si tratta di un segnale importante per un settore trainante del Made in Italy che continua a crescere a livello nazionale e nelle esportazioni”. “A pesare positivamente – continua l’associazione – è stato anche l’impatto della Pasqua che tradizionalmente con l’aumento dei consumi a tavola rappresenta un elemento di traino”. “Il cibo – conclude Coldiretti – è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con un importo complessivo di 215 miliardi”.