Diocesi: Molfetta, don Rocco D’Ambrosio conclude la Scuola di Democrazia

Si concluderà domani, sabato 15 giugno, alle 19, nella parrocchia dell’Immacolata, a Giovinazzo, la Scuola di Democrazia. Sarà don Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia politica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e fondatore dell’associazione Cercasi un fine onlus, a concludere il percorso di formazione socio politica promosso dalla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Al suo secondo anno di vita, la scuola ha avuto l’obiettivo di “educare alla partecipazione sociale e politica nel quadro dei valori indicati dalla Costituzione italiana e dal magistero sociale della Chiesa”, si legge in una nota della diocesi. L’iniziativa è stata rivolta a “persone di buona volontà, che hanno voluto approfondire tematiche di natura culturale, sociale, politica e, nel contempo, desiderose di contribuire a far crescere e maturare nella comunità locale di appartenenza un più alto senso civico”. I nove incontri mensili, avviati da ottobre 2018, sono stati tenuti da docenti universitari, ricercatori ed esperti del mondo istituzionale, culturale e politico, articolati in relazioni frontali, lavori di gruppo e condivisioni finali, svolti nella parrocchia di Giovinazzo. Al termine, anche la consegna degli attestati di partecipazione agli iscritti che hanno concluso il secondo anno della scuola.