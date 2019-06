Diocesi: Locri, domani la chiusura dell’inchiesta sulla santità di madre Giuditta Martelli

Si chiuderà domani, nel salone del Centro pastorale di Locri, l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio, madre Giuditta Martelli, fondatrice delle Ancelle Parrocchiali dello Spirito Santo. A presiedere la sessione pubblica sarà il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva. Il lavoro del Tribunale diocesano si è svolto nell’arco di 12 anni, dal 2007 ad oggi, e diverse figure di laici e sacerdoti si sono alternati nella ricerca e nella raccolta delle testimonianze. Dal 2017 postulatore della Causa è stato don Enzo Gabrieli. La madre generale della Congregazione suor Carina Canalita esprime “il suo ringraziamento al Signore, al vescovo di questa Chiesa particolare, monsignor Oliva, e a quanti hanno collaborato in questi anni, a diverso titolo, per la causa di beatificazione della Serva di Dio, madre Giuditta Martelli”. La religiosa è segno del “volto positivo di una locride che ha profonde ed inconfondibili radici cristiane”, sottolinea il vescovo Oliva. “Una scintilla di luce che illumina una terra troppo maltratta ed indica il cammino della santità come via di riscatto”.