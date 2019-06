Comunità ebraica Roma: Subiaco, 19 giugno incontro per ricordare il sacerdote don Igino Roscetti

Un incontro per ricordare la figura e le gesta del sacerdote sublacense don Igino Roscetti: a organizzarlo, mercoledì 19 giugno (ore 17, biblioteca comunale), a Subiaco, è la Comunità ebraica di Roma in collaborazione con il comune locale. Filo conduttore dell’evento, si legge in un comunicato stampa del comune, “saranno testimonianze, approfondimenti storici e letture tratte da un manoscritto di don Roscetti, utile a ricostruire la vicenda che vide l’Azione Cattolica di Subiaco e la Comunità ecclesiale locale porsi a difesa delle famiglie ebraiche perseguitate a causa delle leggi razziali, prima e durante il secondo conflitto mondiale”. Tra gli ospiti, oltre ai familiari di don Roscetti, sarà presente Sandra Perugia, una delle giovani salvate, insieme alla sua famiglia, dalla rete di solidarietà clandestina. Interverranno il rabbino capo di Roma, rav. Riccardo Di Segni, il presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, Silvia Haia Antonucci, responsabile dell’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma “Giancarlo Spizzichino”, Sandra Perugia, salvata da don Roscetti, Tommaso Dell’Era (Università La Tuscia), il giornalista Fabrizio Lollobrigida, il sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia, il vescovo di Tivoli e Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani. A moderare l’incontro Claudio Procaccia, direttore del Dipartimento Beni culturali della Comunità ebraica di Roma.