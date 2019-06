Azione Cattolica: domenica a Cervia un convegno in memoria del bersagliere Quinto Ascione a cento anni dalla nascita

Domenica prossima, 16 giugno, a Cervia, verrà ricordato con un convegno nel centenario della sua nascita, il bersagliere Quinto Ascione, insignito della medaglia di bronzo al valor militare e d’oro alla memoria per aver salvato il suo capitano, Aurelio Barnabè, ferito in combattimento sul fronte russo. Il convegno, promosso dall’Azione Cattolica di Cervia, avrà inizio alle 9 con la messa in cattedrale per proseguire poi nella sala del Consiglio comunale in municipio. Qui, Renato Lombardi, presidente dell’associazione culturale Casa delle Aie, farà da moderatore agli interventi di Fabio Zannoni, vice presidente diocesano di Ac, Carlo Simoncelli, per l’associazione Bersaglieri, Enzio Strada, storico, e Mario Barnabè, figlio del capitano Aurelio. Al termine degli interventi, intorno alle 11, i presenti si recheranno nella piazza dedicata a Quinto Ascione, in viale Roma, per assistere a una esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e per deporre una corona di fiori in memoria del bersagliere.