Argentina ed El Salvador: cordoglio per la morte del nunzio Kalenga Badikbele

La Conferenza episcopale argentina ha diffuso ieri un comunicato per condividere il “profondo dolore” per la morte del nunzio apostolico nel Paese latinoamericano, mons. Léon Kalenga Badikbele. “Nel breve tempo in cui è stato tra noi ha saputo guadagnarsi l’amicizia e l’affetto di molti, grazie alla delicatezza ei suoi gesti e alla sua costante disponibilità”, si legge nella nota, che prosegue con un ringraziamento al Signore per il “suo fraterno servizio all’episcopato e la sua consegna pastorale alla Chiesa argentina.

Una messa di suffragio sarà celebrata mercoledì 19 giugno alle 19 nella cattedrale di Buenos Aires. Anche l’arcidiocesi di San Salvador, capitale dell’El Salvador, dove mons. Kalenga è stato nunzio apostolico tra il 2013 e il 2018, in una nota esprime il suo cordoglio e ricorda il ruolo importante avuto dal nunzio nella beatificazione e canonizzazione di mons. Oscar Romero.