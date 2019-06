Legalità: a Giuseppe Antoci il Premio San Giovannino 2019 come “testimone di verità”

Verrà assegnato a Giuseppe Antoci, l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, noto per il suo impegno contro la “mafia dei pascoli”, il premio San Giovannino che la parrocchia San Giovanni Battista di Soveria Mannelli (diocesi di Lamezia Terme) assegna a “Testimoni della giustizia e della verità”. La cerimonia di conferimento del premio, giunto alla sua seconda edizione, si terrà sabato 15 giugno, alle 18, in occasione dell’inizio dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono della città. Antoci è tra i più eminenti personaggi simbolo della lotta alla criminalità. Da presidente del Parco dei Nebrodi, Antoci è riuscito a contrastare il fenomeno mafioso dando vita a un protocollo di legalità che ha sottratto alle famiglie mafiose i pascoli nella zona del Parco. A causa della sua azione di contrasto alla criminalità, il 18 maggio 2016 ha subito un pesante attentato. L’auto blindata su cui viaggiava è stata colpita da una raffica di colpi di arma da fuoco cui è scampato grazie all’intervento della scorta. “L’operato di Antoci – dichiara il parroco, don Roberto Tomaino – è un esempio per le nostre comunità cristiane. Ci ricorda che l’eroismo non ha sempre bisogno di azioni straordinarie ma può essere esercitato anche mediante l’amore profondo per l’onestà e la legalità. Il compito del cristiano è vivere la propria missione nell’adempimento dei propri doveri nel posto in cui è chiamato a operare imparando, sull’esempio di Cristo, a saper dire ‘sì, sì’, ‘no, no’, senza cedere alla tentazione del compromesso e alle lusinghe del male”.