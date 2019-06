Associazioni: Acli Roma, sabato la “Festa della famiglia”

Sabato 15 giugno, a partire dalle 16, si terrà presso la parrocchia San Pio da Pietrelcina (via Paolo Stoppa 10, Roma), la “Festa della famiglia”, promossa dalle Acli di Roma nell’ambito del progetto “L’Isola che c’è”.

“Aggregazione, inclusione sociale e sostegno familiare – si legge in una nota diffusa oggi – saranno le parole chiave della giornata che prevede un programma ricco di attività. Protagonista ‘l’arte del saper essere’ con gli adolescenti che attraverso laboratori saranno stimolati ad esprimere il proprio vissuto e le proprie emozioni. Spazio poi anche a laboratori sportivi per minori, con l’obiettivo di “promuovere lo sport come vettore di aggregazione e inclusione sociale. La giornata sarà inoltre l’occasione per sensibilizzare adolescenti e bambini al valore della cultura e del volontariato, e per ascoltare e rispondere ai loro bisogni educativi”. Per la tutela della famiglia invece saranno messi a disposizione, durante tutta la giornata, sportelli di consulenza gratuita che saranno dedicati all’esigibilità dei diritti, al supporto legale e al counseling psicologico. “Sarà – dichiarano congiuntamente Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, e Antonio De Francesco, presidente del Circolo Acli San Pio da Pietrelcina – una giornata importante che coinvolgerà tantissime famiglie e bambini e ragazzi, che potranno trovare, in un’atmosfera di condivisione e divertimento, molti servizi pensati appositamente per loro. Il progetto ‘L’Isola che c’è’ è nato proprio con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e rafforzare la comunità educante per camminare al fianco degli adolescenti e guidarli nell’acquisizione di un’identità consapevole e nella realizzazione dei propri sogni, riconoscendo alla famiglia un ruolo da protagonista”.