Alberto Marvelli: Roma, martedì 18 si presenta l’audiolibro “Trasparente come il vetro”

Si presenta martedì 18 giugno, a Roma, presso la casa “Enrico De Ossò”, in via di Val Cannuta 134, alle ore 11,30, il XXI audiolibro della Collana PhonoStorie, dal titolo “Trasparente come il vetro” a cura di Rete europea risorse umane e Caritas Italiana dedicato a Alberto Marvelli (1918-1946).

In una nota, per descrivere Marvelli, si ricordano le parole di Giovanni Paolo II indirizzate ai giovani: “A voi spetta di testimoniare la fede mediante la fedeltà e la tenerezza in famiglia, la competenza nel lavoro, la tenacia nel servire il bene comune, la solidarietà nelle relazioni sociali, la creatività nell’intraprendere opere utili all’evangelizzazione e alla promozione umana”.

“Alberto, un giovane, amico dei giovani, innamorato della vita, degli uomini e di Dio. Sempre presente fra i ragazzi, i poveri e i sofferenti. Protagonista coraggioso nei difficili anni della guerra. Altruista negli oratori, tenace nella scuola, intrepido nello sport, battagliero in politica, che intendeva come servizio. Una vita spesa nell’instancabile e dinamica ricerca della verità e dell’amore. Nel 2004 Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato”, ricorda ancora la nota.

Le prefazioni dell’audiolibro sono scritte da Stefano Zamagni, ordinario di Economia politica all’Università di Bologna, e da Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana.

Alla conferenza di martedì 18 giugno, moderata da Eugenia Scotti, conduttrice Tv2000, intervengono mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, presidente di Caritas Italiana, don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, Mite Balduzzi e Roberto Tietto della Rete europea risorse umane.

L’audiolibro, distribuito da Em Dabliu Em, sarà disponibile anche nei Digital Stores tramite Believe Digital Italia.