Sinodo per l’Amazzonia: il 17 giugno la conferenza stampa di presentazione dell’Instrumentum laboris

Lunedì 17 giugno, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Santa Sede (Via della Conciliazione 54), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Instrumentum laboris per l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, in programma dal 6 al 27 ottobre sul tema: “Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Interverranno il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi; mons. Fabio Fabene, sotto-segretario del Sinodo dei Vescovi, e padre Humberto Miguel Yáñez, professore ordinario di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.