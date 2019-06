Sant’Antonio di Padova: ultimi preparativi in Basilica per la festa patronale di domani

In queste ore nella Basilica del Santo a Padova si stanno portando a termine gli ultimi preparativi per la festa di sant’Antonio che si celebra domani. Celebrazioni eucaristiche sono in programma dalle 6 alle 21. Il vescovo Claudio Cipolla presiederà la messa delle 11. Nel pomeriggio, alle 17, la messa solenne presieduta dal ministro generale dei frati minori conventuali, fra Carlos Alberto Trovarelli, che precederà la solenne processione delle reliquie e della statua di sant’Antonio per le vie della città di Padova. Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in streaming su www.santantonio.org.

Tv2000, all’interno della trasmissione “Bel tempo si spera”, proporrà tra le 9 e le 9.30 un collegamento in diretta. Collegamento nel pomeriggio (tra le 17 e le 17.30) anche per “La vita in diretta” di Raiuno. Telechiara trasmetterà in diretta la messa delle 17 e la successiva processione.

A vegliare sulla sicurezza della giornata è stato aumentato il numero delle unità in servizio di carabinieri e polizia, con agenti sia in divisa che in borghese e agenti della squadra speciale anti terrorismo.