Papa Francesco: promulgati decreti per 10 nuovi santi e beati

L’11 giugno il Papa ha ricevuto in udienza il card. Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, e autorizzato la promulgazione dei decreti riguardanti 10 nuovi santi e beati. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che i nuovi decreti riguardano: il martirio delle Serve di Dio Maria Colón Gullón Yturriaga e 2 compagne, laiche, uccise in odio alla Fede a Pola de Somiedo (Spagna) il 28 ottobre 1936; le virtù eroiche del Servo di Dio Agostino Tolton, Sacerdote diocesano, nato a Brush Creek (Stati Uniti d’America) il 1° aprile 1854 e morto a Chicago (Stati Uniti d’America) il 9 luglio 1897; le virtù eroiche del Servo di Dio Enzo Boschetti, Sacerdote diocesano nato a Costa de’ Nobili il 19 novembre 1929 e morto a Valcamonica (Italia) il 15 febbraio 1993; le virtù eroiche del Servo di Dio Felice Tantardini, Fratello del Pontificio Istituto per le Missioni Estere, nato a Introbio il 28 giugno 1898 e morto a Taunggy (Myanmar) il 23 marzo1991; le virtù eroiche del Servo di Dio Giovanni Nadiani, laico converso della Congregazione dei Presbiteri del Santissimo Sacramento, nato a Santa Maria Nuova (Italia) il 20 febbraio 1885 e morto a Bergamo il 6 gennaio 1940; le virtù eroiche della Serva di Dio Rosario della Visitazione, fondatrice della Congregazione delle Suore Domenicane del Santo Rosario, nata a Molo (Filippine) il 17 febbraio 1884 e ivi morta il 14 giugno 1957; le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Paola Muzzeddu, fondatrice della Società delle Figlie della Madre Purissima, nata a Aggius il 26 febbraio 1913 e ivi morta il 12 agosto 1971; le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Santina Collani, suora professa dell’Istituto delle Suore Misericordiose; nata a Isorella il 2 marzo 1914 e morta a Borgo d’Ale il 22 dicembre 1956.